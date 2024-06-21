Винисиус сделал выбор между «Реалом» и «ПСЖ»

Руководство «ПСЖ» нацелилось на подписание звездного форварда мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора. Об этом рапортуют журналисты Tribal Football.

Чемпион Франции предлагал Винисиусу пятилетнее трудовое соглашение с годовой зарплатой в размере 50 миллионов евро. Также в соглашении были прописаны бонусные выплаты. Однако Жуниор ответил отказом на предложение парижан, бразилец хочет оставаться в «королевском» клубе.

В минувшем сезоне Винисиус стал чемпионом Испании и триумфатором Лиги чемпионов УЕФА. Бразильский нападающий является одним из фаворитов на «Золотой мяч».