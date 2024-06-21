Мартинес уйдёт из «Барселоны» только в один клуб

Центральный защитник Иньиго Мартинес может покинуть каталонскую «Барселону» в текущее трансферное окно. Об этом сообщается на страницах портала Todofichajes.

Если «сине-гранатовые» решат расстаться с 33-летним футболистом, то игрок готов рассмотреть только один вариант продолжения карьеры. Иньиго намерен вернуться в «Атлетик» Бильбао, за который выступал до перехода в «Барселону».

Трудовое соглашение Мартинеса с каталонским грандом рассчитано до конца июня 2025 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость защитника в пять миллионов евро. В минувшем сезоне Ла Лиги Иньиго сыграл 20 матчей и получил пять желтых карточек.