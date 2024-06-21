Звезда «Реала» может уйти из-за Мбаппе - названо имя

Мадридский «Реал» может лишиться одного из форвардов этим летом. Как сообщается на страницах портала Todofichajes, бразильский нападающий Родриго сомневается в своих перспективах после подписания Килиана Мбаппе.

Игрок опасается, что будет получать меньше времени на поле из-за трансфера звездного француза. В связи с этим Родриго может рассмотреть другие варианты продолжения карьеры. Бразилец может перейти в «ПСЖ» или в один из топ-клубов Английской премьер-лиги. Его стоимость составляет 110 миллионов евро.

В минувшем сезоне Ла Лиги 23-летний форвард провел 34 встречи, забил десять голов и отдал пять ассистов.

«Реал» или «Манчестер Сити»: Родриго решил, где будет играть