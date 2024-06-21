Президент «Атлетика» Бильбао Уриарте высказался о будущем Нико Уильямса

Президент «Атлетика» Бильбао Фидель Уриарте высказался о ситуации с будущим нападающего Нико Уильямса. Напомним, испанец интересен топ-клубам. В его контракте прописана сумма отступных в районе 58 миллионов евро.

«Интерес к Нико – это нормальное явление, но сам Уильямс очень счастлив в Бильбао, а мы очень счастливы, что он выступает за нас. Я бы не сказал, что мы обеспокоены», – цитирует президента журналист Фабрицио Романо.

Уильямс вчера был признан лучшим игроком матча во втором туре группового этапа чемпионата Европы против Италии. В последнем розыгрыше Ла Лиги 21-летний Нико отметился 5 голами и 11 ассистами.