Баптиста: «У Эндрика впереди большое будущее, но нам нужно быть терпеливыми»

Бывший нападающий мадридского «Реала» Жулио Баптиста призвал болельщиков «королевского клуба» быть терпеливыми с форвардом Эндриком, который скоро присоединится к команде из «Палмейраса».

«У Эндрика впереди большое будущее, но нам нужно быть терпеливыми с ним, потому что он будет подвергаться большому давлению и ожиданиям. «Реал» должен проявить такое же терпение, как с Винисиусом Жуниором», – цитирует Баптисту Madrid Zone.

«Реал» оформил трансфер Эндрика ещё полтора года назад, но футболист остался в Бразилии, так как ему запрещено выступать за европейский клуб до совершеннолетия. Нападающий будет выступать за свою сборную на Кубке Америки, который стартовал ночью.