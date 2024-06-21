Флик принял решение по будущему Араухо

Главный тренер каталонской «Барселоны» Ханс-Дитер Флик принял решение по будущему центрального защитника Рональда Араухо, который ранее был связан с уходом. Сообщалось, что «сине-гранатовые» будут не против отпустить уругвайца за 100 миллионов евро.

По информации от издания Sport, Флик дал понять руководству о своём желании сохранить Араухо в команде. Ханс-Дитер считает Рональда ключевым футболистом «Барселоны» в обороне.

Ранее ходили слухи о том, что мюнхенская «Бавария» в январе предлагала в районе 90 миллионов евро за Араухо с учётом бонусов. «Барселона» отказалась продавать уругвайского защитника.