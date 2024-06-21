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Чемпионат Испании. Ла Лига

Флик принял решение по будущему Араухо

21 Июня 2024 • 09:38 Комментировать

Главный тренер каталонской «Барселоны» Ханс-Дитер Флик принял решение по будущему центрального защитника Рональда Араухо, который ранее был связан с уходом. Сообщалось, что «сине-гранатовые» будут не против отпустить уругвайца за 100 миллионов евро.

По информации от издания Sport, Флик дал понять руководству о своём желании сохранить Араухо в команде. Ханс-Дитер считает Рональда ключевым футболистом «Барселоны» в обороне.

Ранее ходили слухи о том, что мюнхенская «Бавария» в январе предлагала в районе 90 миллионов евро за Араухо с учётом бонусов. «Барселона» отказалась продавать уругвайского защитника.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Ханс-Дитер Флик Рональд Араухо трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
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