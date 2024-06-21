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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Кальехон покинет «Гранаду» - и, возможно, вообще футбол

21 Июня 2024 • 00:50 Комментировать

Бывший футболист мадридского «Реала», а также итальянских «Фиорентины» и «Наполи», покинет «Гранаду», несмотря на то, что его контракт истекает лишь в 2025 году. Велика вероятность, что вместе с заявлением об уходе из «Гранады», ожидаемом в ближайшие дни, будет также объявлено о том, что 37-летний игрок вешает бутсы на гвоздь.

Кальехон провёл в «Гранаде» два последних сезона, он помог клубу подняться в высшую лигу, но спустя всего лишь год команда снова вылетела в Сегунду. На фоне этого разочарования Кальехон, похоже, и решил досрочно повесить бутсы на гвоздь, сообщает derbyderbyderby.it.


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Евро-Футбол.Ру,
Гранада Хосе Кальехон
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