​Кальехон покинет «Гранаду» - и, возможно, вообще футбол

Бывший футболист мадридского «Реала», а также итальянских «Фиорентины» и «Наполи», покинет «Гранаду», несмотря на то, что его контракт истекает лишь в 2025 году. Велика вероятность, что вместе с заявлением об уходе из «Гранады», ожидаемом в ближайшие дни, будет также объявлено о том, что 37-летний игрок вешает бутсы на гвоздь.

Кальехон провёл в «Гранаде» два последних сезона, он помог клубу подняться в высшую лигу, но спустя всего лишь год команда снова вылетела в Сегунду. На фоне этого разочарования Кальехон, похоже, и решил досрочно повесить бутсы на гвоздь, сообщает derbyderbyderby.it.