Капитан «Реала» Начо продвигается в переговорах с другим клубом

Капитан мадридского «Реала» Начо Фернандес может в обозримом будущем оказаться на Ближнем Востоке. Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на издание L’Equipe, в настоящий момент продвигаются переговоры между 34-летним Начо и саудовским клубом «Аль-Кадисия».

Стоит сказать, что «Аль-Кадисия» в следующем сезоне будет выступать в топ-дивизионе Саудовской Аравии. Клуб имеет высокие амбиции, учитывая интерес к статусным футболистам из европейских лиг.

Стоит сказать, что Начо проводит всю свою карьеру в родном «Реале» - за другие команды защитник пока что не выступал.