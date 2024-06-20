Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Группа A
Германия 2 6
Швейцария 2 4
Шотландия 2 1
Венгрия 2 0
Группа B
Испания 1 3
Италия 1 3
Албания 2 1
Хорватия 2 1
Группа C
Англия 1 3
Словения 2 2
Дания 1 1
Сербия 2 1
Группа D
Нидерланды 1 3
Франция 1 3
Польша 1 0
Австрия 1 0
Группа E
Румыния 1 3
Словакия 1 3
Бельгия 1 0
Украина 1 0
Группа F
Турция 1 3
Португалия 1 3
Чехия 1 0
Грузия 1 0
Чемпионат Испании. Ла Лига

Капитан «Реала» Начо продвигается в переговорах с другим клубом

20 Июня 2024 • 16:59 Комментировать

Капитан мадридского «Реала» Начо Фернандес может в обозримом будущем оказаться на Ближнем Востоке. Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на издание L’Equipe, в настоящий момент продвигаются переговоры между 34-летним Начо и саудовским клубом «Аль-Кадисия».

Стоит сказать, что «Аль-Кадисия» в следующем сезоне будет выступать в топ-дивизионе Саудовской Аравии. Клуб имеет высокие амбиции, учитывая интерес к статусным футболистам из европейских лиг.

Стоит сказать, что Начо проводит всю свою карьеру в родном «Реале» - за другие команды защитник пока что не выступал.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Начо Фернандес Аль-Кадисия трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
100 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Состоялась жеребьёвка Лиги чемпионов - результаты Игроки сборной Украины попросили тренера покинуть раздевалку после разгрома от Румынии Кварацхелия ответил на вопрос о своём будущем Назван новый главный фаворит Евро-2024: это не Англия, не Франция и даже не Германия Лунин сделал заявление после крупного поражения Украины от Румынии Президент «Реала» Перес выбрал тренера на замену Анчелотти Роналду сыграл на Евро-2024 и повторил рекорд Месси Месси объяснил, почему не говорит на английском Кейн назвал трёх фаворитов Евро-2024 Рой Кин раскритиковал Мбаппе за поступок на Евро-2024
Назван лучший испанский футболист в истории: Касильяс – третий, Рауль – седьмой Ошибки в обороне, промахи в атаке: сборная Украины начала Евро с 0:3 от Румынии Месси рассказал, чем займётся после завершения карьеры Самый скучный матч Евро-2024: кивок Беллингема принёс Англии минимальную победу над Сербией Модрич уже не тот? Сборная Испании за тайм разгромила команду Хорватии Гюлер – крутая мощь: Турция повергла Грузию в боевом матче Сборная Германии переиграла венгров и первой вышла в плей-офф домашнего Евро УЕФА ввёл запрет на флаги России Немецкие тинейджеры уничтожили Шотландию: сборная Германии домашний Евро начала феерической победой Мбаппе создал автогол, но не впечатлил: сборная Франции отделалась минимальной победой над Австрией
Спортивные новости
Медведев уступил 42-й ракетке мира во втором круге турнира в Галле и сломал ракетку Плющев рассказал, почему Радулов решил перейти в ярославский «Локомотив». Экс-тренер сборной России — о финальной серии Кубка Стэнли: «Сейчас у всех будут шансы» «Эдмонтон» одержал победу над «Флоридой» в пятом матче финала Кубка Стэнли «Бостон» обыграл «Даллас» и стал чемпионом НБА Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 20 Июня
16:59 · Испания. Ла Лига
Капитан «Реала» Начо продвигается в переговорах с другим клубом
13:34 · Испания. Ла Лига
Не Винисиус и не Беллингем: Хоселу назвал игрока «Реала», который должен получить «Золотой мяч»
12:59 · Англия. Премьер-лига
«Челси» сделал 3 предложения по трансферу Омородиона
12:56 · Англия. Премьер-лига
Владелец «Манчестер Юнайтед»: «Мы хотим быть там, где сейчас «Реал»
11:29 · Испания. Ла Лига
Испанский клуб хочет купить Зидана
11:12 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» сомневается в трансфере Луиса Диаса
10:30 · Италия. Серия А
«Реал» продаёт двух футболистов - названы оба имени
09:42 · Испания. Ла Лига
«Атлетик» Бильбао хочет предложить Нико Уильямсу новый контракт на фоне интереса «Барселоны»
09:33 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» предложил 30 миллионов за полузащитника «Барселоны»
09:31 · Испания. Ла Лига
​Иньеста собирается стать тренером
08:14 · Англия. Премьер-лига
«Реал» выбрал двух топ-защитников на замену Карвахалю
08:08 · Германия. Бундеслига
Звезда «Баварии» Дэвис ответил на вопрос о переходе в «Реал»
07:57 · Чемпионат Европы 2024
Пике назвал футболиста, который определит эпоху - это не Мбаппе и Беллингем 1
07:22 · Испания. Ла Лига
Флик выбрал двух игроков, которыми хочет усилить нападение «Барселоны»
03:48 · Нидерланды. Эредивизие
«Барселона» нацелилась на вингера сборной Бельгии
Все новости
Рекомендуем