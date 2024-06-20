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Чемпионат Испании. Ла Лига

Не Винисиус и не Беллингем: Хоселу назвал игрока «Реала», который должен получить «Золотой мяч»

20 Июня 2024 • 13:34 Комментировать

Нападающий «Реала» Хоселу назвал футболиста, который, по его мнению, заслуживает получить «Золотой мяч». По словам форварда, награда должна достаться защитнику Дани Карвахалю.

«Карвахаль и «Золотой мяч»? Я уже десять дней говорю об этом. Люди не ценят всё, что он делает. Он лучший правый защитник в истории. Даже Кафу недавно об этом сказал. Я считаю, что он заслуживает награду такого уровня.

Но понятно, как всё устроено. Его заслуги не продаются так, как заслуги Винисиуса, Беллингема или Крооса. Но он единственный, кто был в старте во всех шести финалах Лиги чемпионов, которые за это время выиграл «Реал». И он был самым ценным игроком последнего финала», - цитирует Хоселу издание AS.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Золотой Мяч Хоселу Даниэль Карвахаль ещё теги
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