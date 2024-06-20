Не Винисиус и не Беллингем: Хоселу назвал игрока «Реала», который должен получить «Золотой мяч»

Нападающий «Реала» Хоселу назвал футболиста, который, по его мнению, заслуживает получить «Золотой мяч». По словам форварда, награда должна достаться защитнику Дани Карвахалю.

«Карвахаль и «Золотой мяч»? Я уже десять дней говорю об этом. Люди не ценят всё, что он делает. Он лучший правый защитник в истории. Даже Кафу недавно об этом сказал. Я считаю, что он заслуживает награду такого уровня.

Но понятно, как всё устроено. Его заслуги не продаются так, как заслуги Винисиуса, Беллингема или Крооса. Но он единственный, кто был в старте во всех шести финалах Лиги чемпионов, которые за это время выиграл «Реал». И он был самым ценным игроком последнего финала», - цитирует Хоселу издание AS.