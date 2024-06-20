Испанский клуб хочет купить Зидана

Французский вратарь Люка Зидан может покинуть «Эйбар» и продолжить карьеру в другом испанском клубе. Об этом сообщается на страницах портала Todofichajes.

Согласно сведениям источника, в приглашении 26-летнего голкипера заинтересован «Райо Вальекано». Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста всего в два миллиона евро. Его трудовое соглашение с «Эйбаром» рассчитано до середины 2026 года.

«Райо Вальекано» в минувшем розыгрыше чемпионата Испании финишировал на 17-м месте и сохранил прописку в элите. Команда набрала 38 баллов в 38 встречах Ла Лиги.