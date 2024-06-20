«Атлетик» Бильбао хочет предложить Нико Уильямсу новый контракт на фоне интереса «Барселоны»

«Атлетик» Бильбао определился с планами на своего нападающего Нико Уильямса. По информации от Mundo Deportivo, на фоне интереса топ-клубов баски хотят предложить футболисту новый контракт с повышенной зарплатой. Также клуб хочет повысить сумму отступных, которая прописана в действующем контракте Уильямса. Напомним, в настоящий момент Уильямса можно выкупить за 60 миллионов евро.

Среди заинтересованных в Нико команд числится каталонская «Барселона». Также за футболистом сборной Испании активно следят клубы из Английской премьер-лиги.

Нико отметился 5 голами и 11 результативными передачами в последнем розыгрыше чемпионата Испании.