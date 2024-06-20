​Иньеста собирается стать тренером

Выступающий в Объединённых Арабских Эмиратах Андрес Иньеста «доигрался» в конце минувшего сезона - его клуб вылетел из высшей лиги чемпионата ОАЭ, и следующий сезон проведёт во второй лиге. Такое с Иньестой случилось впервые в его карьере - никогда ранее ни в «Барселоне», ни в Японии он не сталкивался с такой ситуацией.

Но проводить следующий сезон во второй лиге в качестве футболиста40-летний Иньеста не собирается - он намерен переквалифицироваться в тренера и руководство «Эмирейтс» увидело в вылете во вторую лигу возможность дать Иньесте начать тренерскую карьеру, сообщает Al Qahera News.