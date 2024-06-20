Флик выбрал двух игроков, которыми хочет усилить нападение «Барселоны»

Наставник каталонской «Барселоны» Ханс-Дитер Флик определился с игроками, которыми хочет усилить атакующую линию команды.

Как стало известно журналисту портала Sport.es Ивану Сан Антонио, первым вариантом немецкого специалиста является вингер сборной Испании и «Атлетика» Бильбао Нико Уильямс. Однако эта сделка маловероятна из-за большой трансферной стоимости игрока. Вторым вариантом Флик рассматривает еще одного испанца – Дани Ольмо из «РБ Лейпцига».

Флик возглавил каталонский коллектив после окончания сезона-2023/2024. Немецкий тренер сменил у руля команды Хави Эрнандеса.