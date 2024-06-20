Ван Галь назвал проблему «Барселоны»

Знаменитый экс-тренер «Барселоны» Луи ван Галь высказался на тему нынешних проблем клуба.

Сразу после окончания прошедшего сезона в «Барселоне» состоялась тренерская перестановка: Хави Эрнандес был уволен, а его место занял Ханс-Дитер Флик.

«Разница в менеджменте. В моё время президентом клуба был Хосе Луис Нуньес, который мне очень нравился. Теперь мы видим в «Барселоне» правление, которое не справляется со своими делами должным образом, так как слишком рано увольняет тренеров», – цитирует Barca Times ван Галя, возглавлявшего каталонский гранд с 1997 по 2000 и с 2002 по 2003 год.

Напомним, что в минувшем сезоне «Барселона» финишировала второй в чемпионате и добралась до четвертьфинала Лиги чемпионов.