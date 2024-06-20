«Реал» договорился с восходящей звездой

Центральный защитник «Лилля» Лени Йоро дал согласие на переход в мадридский «Реал».

Переманить в свои ряды 18-летнего игрока намерены многочисленные топ-клубы, но самому французу, как неоднократно сообщалось, больше всего нравится вариант с переездом в Мадрид. По сведениям Marca, теперь «Реалу» удалось достичь устной договорённости с перспективным центрбеком. Трансфер должен состояться вскоре после того, как будет объявлено об уходе Начо Фернандеса.

Интерес к Лени Йоро проявляли «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль» и другие гранды европейского футбола. Портал Transfermarkt оценивает стоимость вундеркинда в 50 млн евро.