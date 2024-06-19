Рамос прокомментировал уход из «Севильи»

Защитник Серхио Рамос дал комментарий по поводу своего ухода из «Севильи». Ранее андалузцы объявляли о том, что 38-летний футболист сам уведомил клуб о решении уйти.

«Я вернулся, чтобы отдать дань уважения Антонио Пуэрте, Хосе Антонио Рейесу, моему дедушке и моему отцу, которые мечтали снова увидеть меня в «Севилье». Контракт был на год, и, думаю, я заслужил право выбора. Я вернулся в этот проект, потому что это был вопрос чувств и сердца, а не денег. Мне хотелось бы, чтобы меня запомнили хорошей игрой, которую я показал в этом сезоне», - цитирует Рамоса портал Goal.

Серхио Рамосу 38 лет, и завершать карьеру он не планирует.