Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Группа A
Германия 2 6
Швейцария 2 4
Шотландия 2 1
Венгрия 2 0
Группа B
Испания 1 3
Италия 1 3
Албания 2 1
Хорватия 2 1
Группа C
Англия 1 3
Дания 1 1
Словения 1 1
Сербия 1 0
Группа D
Нидерланды 1 3
Франция 1 3
Польша 1 0
Австрия 1 0
Группа E
Румыния 1 3
Словакия 1 3
Бельгия 1 0
Украина 1 0
Группа F
Турция 1 3
Португалия 1 3
Чехия 1 0
Грузия 1 0
Чемпионат Испании. Ла Лига

Рамос прокомментировал уход из «Севильи»

19 Июня 2024 • 23:09 Комментировать

Защитник Серхио Рамос дал комментарий по поводу своего ухода из «Севильи». Ранее андалузцы объявляли о том, что 38-летний футболист сам уведомил клуб о решении уйти.

«Я вернулся, чтобы отдать дань уважения Антонио Пуэрте, Хосе Антонио Рейесу, моему дедушке и моему отцу, которые мечтали снова увидеть меня в «Севилье». Контракт был на год, и, думаю, я заслужил право выбора. Я вернулся в этот проект, потому что это был вопрос чувств и сердца, а не денег. Мне хотелось бы, чтобы меня запомнили хорошей игрой, которую я показал в этом сезоне», - цитирует Рамоса портал Goal.

Серхио Рамосу 38 лет, и завершать карьеру он не планирует

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Севилья Серхио Рамос
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
В сборной Португалии ввели запрет в отношении Роналду на Евро-2024 Роналду лишили важного статуса в сборной Португалии Состоялась жеребьёвка Лиги чемпионов - результаты Лунин сделал заявление после крупного поражения Украины от Румынии 39-летний Роналду принял решение по ЧМ-2026 Игроки сборной Украины попросили тренера покинуть раздевалку после разгрома от Румынии Кварацхелия ответил на вопрос о своём будущем Отец Вирца назвал клуб, в котором будет играть звёздный полузащитник Террористы планировали стрелять в игроков «Реала» Роналду сыграл на Евро-2024 и повторил рекорд Месси
Назван лучший испанский футболист в истории: Касильяс – третий, Рауль – седьмой Президент «Барселоны»: «Мы лучшие в мире, у нас 48 побед в Лиге чемпионов» Ошибки в обороне, промахи в атаке: сборная Украины начала Евро с 0:3 от Румынии Самый скучный матч Евро-2024: кивок Беллингема принёс Англии минимальную победу над Сербией Модрич уже не тот? Сборная Испании за тайм разгромила команду Хорватии Гюлер – крутая мощь: Турция повергла Грузию в боевом матче Месси рассказал, чем займётся после завершения карьеры Анчелотти хотят отправить в тюрьму на пять лет УЕФА ввёл запрет на флаги России Немецкие тинейджеры уничтожили Шотландию: сборная Германии домашний Евро начала феерической победой
Спортивные новости
Медведев уступил 42-й ракетке мира во втором круге турнира в Галле и сломал ракетку Плющев рассказал, почему Радулов решил перейти в ярославский «Локомотив». Экс-тренер сборной России — о финальной серии Кубка Стэнли: «Сейчас у всех будут шансы» «Эдмонтон» одержал победу над «Флоридой» в пятом матче финала Кубка Стэнли «Бостон» обыграл «Даллас» и стал чемпионом НБА Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
19 Июня
23:09 · Испания. Ла Лига
Рамос прокомментировал уход из «Севильи»
22:59 · Испания. Ла Лига
Рамос высказался о будущем после ухода из «Севильи»
22:53 · Испания. Сегунда
Рианчо - об Абаскале в «Гранаде»: «Второй дивизион Испании очень сложный»
21:51 · Испания. Ла Лига
Гюлер и Захарян могут стать одноклубниками слухи
20:54 · Испания. Сегунда
Камоцци: «Не думаю, что Абаскаль добьётся успеха в «Гранаде»
20:31 · Испания. Сегунда
Булыкин отреагировал на назначение Абаскаля главным тренером «Гранады»
19:39 · Испания. Ла Лига
«Реал» может отказаться от плана по Мбаппе 1
19:29 · Россия. Премьер-лига
Червиченко: «Плевать на Абаскаля, и кем он стал» 1
19:11 · Испания. Ла Лига
«Реал Сосьедад» принял решение по Захаряну
18:43 · Испания. Сегунда
Абаскаль — новый главный тренер «Гранады» официально
18:42 · Испания. Ла Лига
Касильяс дал прогноз на будущее Беллингема в «Реале»
18:17 · Испания. Ла Лига
В «Реале» переживают из-за Мбаппе 3
13:40 · Чемпионат Европы 2024
Тчуамени готов сыграть с Нидерландами, но тренерский штаб Франции ещё не принял решение
12:33 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» приняла решение по Канселу
12:09 · Испания. Ла Лига
«Валенсия» объявила о продлении контракта с тренером официально
Все новости
Рекомендуем