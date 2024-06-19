Рамос высказался о будущем после ухода из «Севильи»

Известный защитник Серхио Рамос дал комментарий по поводу своего будущего. На днях было объявлено об уходе 38-летнего футболиста из «Севильи». Слухи связывали Рамоса с переездом в МЛС.

«США – это страна, которая мне нравится. Но есть и другие вещи, которые нужно учитывать при принятии решения по карьере. Я могу лишь сказать, что она не закончилась. Я проведу ещё один, два или три года. Я не знаю, куда меня приведёт карьера – на запад или на восток», - слова Рамоса приводит портал Goal.

Напомним, что Серхио Рамос вернулся в «Севилью» прошлым летом и отыграл за клуб один сезон.

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