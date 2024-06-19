Полузащитники Арда Гюлер и Арсен Захарян могут образовать связку на футбольном поле. Многим российским любителям футбола наверняка хотелось бы увидеть такую связку в «Реале», но пока речи об этом не идёт. Как сообщает TodoFichajes, мадридский клуб может отдать 19-летнего Гюлера в аренду в «Реал Сосьедад». «Сливочные» хотят, чтобы Гюлер провёл сезон в команде, где он стабильно получал бы игровое время и ценный опыт.

По данным источника, «Реал» собирается обсудить такой вариант с Гюлером. В настоящий момент футболист находится в расположении сборной Турции на чемпионате Европы.

Напомним, что Арсен Захарян играет за «Реал Сосьедад» с прошлого лета.