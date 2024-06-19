«Реал» может отказаться от плана по Мбаппе

Несколько недель назад трансферная сага с Килианом Мбаппе в главной роли завершилась – «Реал» объявил о подписании пятилетнего контракта со звёздным нападающим. В прессе появлялась информация о том, что «сливочные» запланировали презентацию Мбаппе на 16 июля. Впрочем, планы могут быть изменены из-за травмы, которую форвард получил на чемпионате Европы. Килиан сломал нос и теперь, после турнира, будет вынужден перенести операцию.

«Реал» опасается из-за ситуации с Мбаппе и хочет, чтобы 25-летний игрок перенёс операцию как можно раньше, чтобы он раньше был готов играть. Презентация Килиана на стадионе мадридского клуба может быть перенесена на более поздний срок, пишет L'Equipe.

В «Реале» переживают из-за Мбаппе