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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал Сосьедад» принял решение по Захаряну

19 Июня 2024 • 19:11 Комментировать

Пресс-атташе «Реал Сосьедада» Йон Андер Мундуате ответил на вопрос о будущем российского полузащитника команды Арсена Захаряна.

«Клуб доволен выступлением Захаряна и ожидает от него в следующем сезоне еще большего. У нас нет никаких планов расставаться с Арсеном или отдавать его в аренду», — приводит слова Мундуате Sport24.

Напомним, Захарян выступает за «Реал Сосьедад» с лета 2023 года. За это время он принял участие в 40 матчах во всех турнирах, отметился одним забитым мячом и двумя ассистами.

Трудовой договор 21-летнего Захаряна с «Реал Сосьедадом» рассчитан до 2029 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость хавбека в 18 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Сосьедад Арсен Захарян Йон Андер Мундуате ещё теги
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