«Реал Сосьедад» принял решение по Захаряну

Пресс-атташе «Реал Сосьедада» Йон Андер Мундуате ответил на вопрос о будущем российского полузащитника команды Арсена Захаряна.

«Клуб доволен выступлением Захаряна и ожидает от него в следующем сезоне еще большего. У нас нет никаких планов расставаться с Арсеном или отдавать его в аренду», — приводит слова Мундуате Sport24.

Напомним, Захарян выступает за «Реал Сосьедад» с лета 2023 года. За это время он принял участие в 40 матчах во всех турнирах, отметился одним забитым мячом и двумя ассистами.

Трудовой договор 21-летнего Захаряна с «Реал Сосьедадом» рассчитан до 2029 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость хавбека в 18 миллионов евро.