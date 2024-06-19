Касильяс дал прогноз на будущее Беллингема в «Реале»

Известный в прошлом вратарь «Реала» Икер Касильяс дал комментарий о полузащитнике Джуде Беллингеме. По словам Касильяса, англичанин имеет высокие шансы в будущем стать капитаном мадридской команды.

«Он уже добился успеха в самом статусном клубе мира, показав, что он прекрасный игрок. В следующем году от Беллингема могут требовать большего, но именно это сделает его звездой.

Конечно, он может стать капитаном «Реала». У него есть всё, чтобы получить повязку. Сейчас в команде есть более опытные люди, я бы посоветовал ему продолжать учиться у ветеранов, впитывать историю клуба и делать всё, чтобы стать великим игроком и капитаном», - цитирует Касильяса Daily Mail.