В «Реале» переживают из-за Мбаппе

В начале месяца «Реал» объявил о переходе в свои ряды нападающего Килиана Мбаппе. Французский форвард подписал с мадридским топ-клубом контракт сроком на пять лет.

В первой же игре на чемпионате Европы Мбаппе получил травму в виде перелома носа. Теперь звёздный футболист сборной Франции будет вынужден перенести хирургическое вмешательство, но это произойдёт уже после Евро.

Как сообщает на своих страницах издание L’Equipe, в «Реале» обеспокоены тем, что Мбаппе нужна операция. В мадридском клубе переживают, что ситуация с Килианом может негативно повлиять на планы клуба на предсезонку.