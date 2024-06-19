Карло Анчелотти провёл у руля «Реала» отличный сезон, по ходу которого он продлил контракт до середины 2026 года. Большие клубы строят планы в долгосрочную перспективу, и в Мадриде уже наверняка думают о том, кто может заменить Анчелотти на тренерском мостике. Если верить информации TodoFichajes, то президент «сливочных» Флорентино Перес рассматривает кандидатуру Томаса Тухеля.

Отмечается, что Переса привлекает в том числе и умение Тухеля работать со звёздными футболистами. Немецкий тренер может принять «Реал» следующим летом.

Напомним, что по завершению сезона 2023/2024 Тухель покинул должность главного тренера «Баварии». При этом контракт немца продолжает действовать – он рассчитан до середины 2025 года.