Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Группа A
Германия 1 3
Швейцария 1 3
Венгрия 1 0
Шотландия 1 0
Группа B
Испания 1 3
Италия 1 3
Албания 1 0
Хорватия 1 0
Группа C
Англия 1 3
Дания 1 1
Словения 1 1
Сербия 1 0
Группа D
Нидерланды 1 3
Франция 1 3
Польша 1 0
Австрия 1 0
Группа E
Румыния 1 3
Словакия 1 3
Бельгия 1 0
Украина 1 0
Группа F
Турция 1 3
Португалия 1 3
Чехия 1 0
Грузия 1 0
Чемпионат Испании. Ла Лига

«Валенсия» объявила о продлении контракта с тренером официально

19 Июня 2024 • 12:09 Комментировать

«Валенсия» посредством своего официального сайта объявила о продлении контракта с главным тренером команды Рубеном Барахой. 48-летний специалист поставил подписи под трудовым соглашением, которое рассчитано до середины 2026 года.

Напомним, что Рубен Бараха принял «Валенсию» в феврале 2023 года. Если говорить о последнем чемпионате Испании, то его «летучие мыши» завершили на девятой позиции в турнирной таблице. В следующем сезоне команда снова не будет выступать в еврокубках.

Добавим, что следующий чемпионат Испании стартует в середине августа. Накануне был обнародован календарь.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Валенсия Рубен Бараха
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
В сборной Португалии ввели запрет в отношении Роналду на Евро-2024 Роналду лишили важного статуса в сборной Португалии 39-летний Роналду принял решение по ЧМ-2026 Ровно 10 лет назад фанаты смеялись над Роналду – вспоминаем тот момент Лунин сделал заявление после крупного поражения Украины от Румынии Отец Вирца назвал клуб, в котором будет играть звёздный полузащитник Состоялась жеребьёвка Лиги чемпионов - результаты Игроки сборной Украины попросили тренера покинуть раздевалку после разгрома от Румынии Террористы планировали стрелять в игроков «Реала» «Реал» или «Барселона»: Фримпонг выбрал следующий клуб
Назван лучший испанский футболист в истории: Касильяс – третий, Рауль – седьмой Президент «Барселоны»: «Мы лучшие в мире, у нас 48 побед в Лиге чемпионов» Ошибки в обороне, промахи в атаке: сборная Украины начала Евро с 0:3 от Румынии Самый скучный матч Евро-2024: кивок Беллингема принёс Англии минимальную победу над Сербией Модрич уже не тот? Сборная Испании за тайм разгромила команду Хорватии Анчелотти хотят отправить в тюрьму на пять лет Месси рассказал, чем займётся после завершения карьеры Стало известно, как игроки «Манчестер Юнайтед» отреагировали на решение оставить тен Хага УЕФА ввёл запрет на флаги России Немецкие тинейджеры уничтожили Шотландию: сборная Германии домашний Евро начала феерической победой
Спортивные новости
Плющев рассказал, почему Радулов решил перейти в ярославский «Локомотив». Экс-тренер сборной России — о финальной серии Кубка Стэнли: «Сейчас у всех будут шансы» «Эдмонтон» одержал победу над «Флоридой» в пятом матче финала Кубка Стэнли «Бостон» обыграл «Даллас» и стал чемпионом НБА Самсонова выиграла травяной турнир в Хертогенбосе Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 19 Июня
12:33 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» приняла решение по Канселу
12:09 · Испания. Ла Лига
«Валенсия» объявила о продлении контракта с тренером официально
11:58 · Германия. Бундеслига
«Штутгарт» не будет продавать Штиллера этим летом, несмотря на интерес «Барселоны»
11:51 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» выбрала нового нападающего между Диасом и Уильямсом
11:36 · Чемпионат Европы 2024
Фердинанд: «Гол Гюлера в ворота Турции – пока лучший на Евро-2024» 1
10:03 · Испания. Ла Лига
Ямаль: «Хочу провести всю карьеру в «Барселоне»
09:58 · Англия. Премьер-лига
«Челси» ответил на предложение «Атлетико» по Галлахеру
08:46 · Испания. Ла Лига
Касильяс высказался о конкуренции между вратарями «Реала»
08:22 · Испания. Ла Лига
Довбик высказался о возможном уходе из «Жироны»
08:03 · Чемпионат Европы 2024
Гюлер побил рекорд Роналду и обратился к фанатам «Реала»
04:53 · Чемпионат Европы 2024
Ямаль назвал игрока сборной Испании, которого хочет видеть в «Барселоне»
04:16 · Чемпионат Европы 2024
Ямаль – о Карвахале: «Люди думают, что мы не можем ладить, но это неправда»
03:33 · Испания. Ла Лига
Ямаль назвал игрока, с которым хотел бы сыграть
18 Июня
22:57 · Испания. Ла Лига
Фермин Лопес: «Уверен, Флик поможет «Барселоне» выиграть трофеи в новом сезоне»
22:41 · Испания. Ла Лига
​Уругвайский «Танк» открыл ресторан в Малаге
Все новости
Рекомендуем