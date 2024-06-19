«Валенсия» посредством своего официального сайта объявила о продлении контракта с главным тренером команды Рубеном Барахой. 48-летний специалист поставил подписи под трудовым соглашением, которое рассчитано до середины 2026 года.

Напомним, что Рубен Бараха принял «Валенсию» в феврале 2023 года. Если говорить о последнем чемпионате Испании, то его «летучие мыши» завершили на девятой позиции в турнирной таблице. В следующем сезоне команда снова не будет выступать в еврокубках.

Добавим, что следующий чемпионат Испании стартует в середине августа. Накануне был обнародован календарь.