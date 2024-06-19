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Чемпионат Испании. Ла Лига

Ямаль: «Хочу провести всю карьеру в «Барселоне»

19 Июня 2024 • 10:03 Комментировать

Вингер каталонской «Барселоны» Ламин Ямиль выразил надежду остаться в команде до конца своей профессиональной карьеры. Напомним, в минувшем розыгрыше чемпионата Испании Ламин отметился 5 голами и 5 результативными передачами.

«Хочу провести всю карьеру в «Барселоне» и стать легендой этого клуба. Надеюсь, что смогу это сделать», – сказал 16-летний футболист в интервью El Partidazo de COPE.

Действующий контракт Ямаля с «Барселоной» рассчитан до лета 2026 года, но клуб уже работает над продлением молодого футболиста, который в настоящий момент представляет сборную Испании на чемпионате Европы.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Ламин Ямаль
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