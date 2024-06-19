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Чемпионат Испании. Ла Лига

Касильяс высказался о конкуренции между вратарями «Реала»

19 Июня 2024 • 08:46 Комментировать

Легенда мадридского «Реала» Икер Касильяс высказался о конкуренции между вратарями в «королевском» клубе. На место первого номера претендуют бельгиец Тибо Куртуа и украинец Андрей Лунин.

«Лунину было нелегко, ведь он заменял лучшего голкипера мира. Думаю, он справился со своей задачей. В ситуации с голкиперами все обернулось для «Реала» только в плюс. Это отличная работа тренерского штаба, который сделал правильный выбор. Тибо скоро будет в топ-форме. Клуб только выиграл в этой ситуации», - передает слова Касильяса AS.

Напомним, что в минувшем сезоне «Реал» стал чемпионом Испании и победителем Лиги чемпионов УЕФА.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Икер Касильяс Тибо Куртуа Андрей Лунин ещё теги
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