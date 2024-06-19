Касильяс высказался о конкуренции между вратарями «Реала»

«Лунину было нелегко, ведь он заменял лучшего голкипера мира. Думаю, он справился со своей задачей. В ситуации с голкиперами все обернулось для «Реала» только в плюс. Это отличная работа тренерского штаба, который сделал правильный выбор. Тибо скоро будет в топ-форме. Клуб только выиграл в этой ситуации», - передает слова Касильяса AS.