Довбик высказался о возможном уходе из «Жироны»

«Мне хорошо в «Жироне», я счастлив. Мне комфортно находиться в одном коллективе с этими игроками и тренерским штабом. Здесь ко мне отличное отношение. Для меня созданы все условия, чтобы я показывал свой лучший футбол. Это здорово», - передает слова украинского бомбардира AS.