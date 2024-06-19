Довбик высказался о возможном уходе из «Жироны»

Центрфорвард испанской «Жироны» Артём Довбик отреагировал на новости о возможной смене клубной прописки в летнее трансферное окно.
«Мне хорошо в «Жироне», я счастлив. Мне комфортно находиться в одном коллективе с этими игроками и тренерским штабом. Здесь ко мне отличное отношение. Для меня созданы все условия, чтобы я показывал свой лучший футбол. Это здорово», - передает слова украинского бомбардира AS.
Ранее в прессе сообщалось об интересе к Довбику со стороны лондонского «Арсенала» и мадридского «Атлетико».
В прошлом сезоне Артём стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании, отметившись 24 голами.
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