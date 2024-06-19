Ямаль назвал игрока, с которым хотел бы сыграть

Вингер «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль рассказал, с кем из звёздных футболистов хотел бы сыграть

Выбор 16-летнего вундеркинда пал на Неймара, выступавшего за «Барселону» до 2017 года.

«Футболист, с которым я хотел бы однажды сыграть? Неймар», – приводит BarcaTimes ответ Ямаля.

Напомним, что летом прошлого года 32-летний бразилец покинул «ПСЖ» и перебрался в саудовский «Аль-Хиляль», подписав контракт до середины 2025 года. Цвета «Барселоны» Неймар защищал в период с 2013 по 2017 год.

Ламин Ямаль дебютировал за первую команду «сине-гранатовых» в апреле 2023 года, а в сезоне-2023/24 стал регулярно выходить в стартовом составе.