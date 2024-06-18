Фермин Лопес: «Уверен, Флик поможет «Барселоне» выиграть трофеи в новом сезоне»

Полузащитник «Барселоны» Фермин Лопес рассказал, что думает о новом главном тренере команды Хансе-Дитере Флике.

21-летний игрок сожалел об уходе Хави Эрнандеса, при котором впервые получил шанс проявить себя в первой команде «сине-гранатовых», однако сменщик испанского наставника пришёлся хавбеку по душе.

«Я видел команды, которые Флик возглавлял раньше, и я считаю его отличным тренером. Уверен, он поможет нам выиграть трофеи в предстоящем сезоне», – цитирует Managing Barca футболиста сборной Испании.

До назначения в «Барселону» Флик работал в сборной Германии и мюнхенской «Баварии».