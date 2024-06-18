​Уругвайский «Танк» открыл ресторан в Малаге

Бывший уругвайский футболист Сантьяго Силва по прозвищу «Танк», который успел поиграть и в Европе за «Фиорентину», переквалифицировался в рестораторы - он купил себе соответствующее заведение в испанской Малаге. Правда, несмотря на это, 44-летний Силва, как ни странно, ещё мечтает обуть снова бутсы на профессиональном уровне.

- Если какой-либо аргентинский клуб нуждается в хорошей «девятке», я готов вернуться. Вся моя семья вернётся в Аргентину, если мы получим приглашение. А пока мы открыли этот ресторан, тут можно отведать уругвайскую кухню, бразильскую и аргентинскую также. У нас один из лучших поваров в Малаге, - цитирует слова Силвы Ole.