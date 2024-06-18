Стало известно, когда залечит травму Френки де Йонг

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг продолжает восстановление после травмы.

27-летний футболист не сможет помочь сборной Нидерландов на Евро-2024 из-за повреждения лодыжки. По сообщениям инсайдера Фернандо Поло, в «Барселоне» ожидают, что хавбек полностью восстановится к началу предсезонной подготовки. Сейчас игрок работает с клубными физиотерапевтами, чтобы как можно скорее набрать форму.

Новый розыгрыш Ла Лиги стартует в августе. В прошедшей кампании «Барселона» заняла вторую строчку в турнирной таблице, уступив ставшему чемпионом мадридскому «Реалу» десять очков.