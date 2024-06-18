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Чемпионат Испании. Ла Лига

Назван новый капитан «Барселоны» в случае ухода Серхи Роберто слухи

18 Июня 2024 • 15:58 Комментировать

Стало известно, кто станет новым капитаном «Барселоны», если полузащитник Серхи Роберто покинет команду.

По сведениям Diario Sport, если «Барселона» и 32-летний Роберто не смогут договориться о продлении трудового соглашения, то новым капитаном «сине-гранатовых» станет голкипер Марк-Андре тер Штеген, а его заместителями будут защитник Рональд Араухо и хавбек Френки де Йонг.

Роберто является воспитанником «Барселоны». Всю карьеру он провел в каталонской команде. Действующий трудовой договор испанца с клубом истекает в конце июня текущего года.

По итогам минувшего сезона «Барселона» заняла второе место в турнирной таблице Ла Лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Серхи Роберто Марк-Андре Тер Штеген Френки де Йонг Рональд Араухо ещё теги
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