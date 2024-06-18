«Реал» и «Барселона» начнут на выезде: Календарь первого тура Ла Лиги

За два месяца до старта следующего чемпионата Испании был обнародован его календарь. Ниже приведём информацию в том, кто с кем сыграет в первом туре. Стоит отметить, что «Реал» и «Барселона» начнут сезон с гостевых матчей.
«Атлетик» - «Хетафе»;
«Бетис» - «Жирона»;
«Мальорка» - «Реал»;
«Лас-Пальмас» - «Севилья»;
«Вильярреал» - «Атлетико»;
«Валенсия» - «Барселона»;
«Реал Сосьедад» - «Райо Вальекано»;
«Сельта» - «Алавес»;
«Осасуна» - «Леганес»;
«Вальядолид» - «Эспаньол»/«Овьедо».
Добавим, что титул чемпиона Испании в следующем сезоне будет защищать мадридский «Реал».
Стало известно, когда «Реал» и «Барселона» сыграют друг с другом в новом сезоне
Бан пользователя