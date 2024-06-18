«Реал» и «Барселона» начнут на выезде: Календарь первого тура Ла Лиги

За два месяца до старта следующего чемпионата Испании был обнародован его календарь. Ниже приведём информацию в том, кто с кем сыграет в первом туре. Стоит отметить, что «Реал» и «Барселона» начнут сезон с гостевых матчей.

«Атлетик» - «Хетафе»;

«Бетис» - «Жирона»;

«Мальорка» - «Реал»;

«Лас-Пальмас» - «Севилья»;

«Вильярреал» - «Атлетико»;

«Валенсия» - «Барселона»;

«Реал Сосьедад» - «Райо Вальекано»;

«Сельта» - «Алавес»;

«Осасуна» - «Леганес»;

«Вальядолид» - «Эспаньол»/«Овьедо».

Добавим, что титул чемпиона Испании в следующем сезоне будет защищать мадридский «Реал».

Стало известно, когда «Реал» и «Барселона» сыграют друг с другом в новом сезоне