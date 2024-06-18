Стало известно, когда «Реал» и «Барселона» сыграют друг с другом в новом сезоне

В Испании обнародовали календарь нового сезона Ла Лиги. Стало известно, в каких турах между собой сыграют два главных гранда – «Реал» и «Барселона».

В первом круге «Реал» и «Барселона» сыграют в 11-м туре на поле «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Базовый день этого тура – 27 октября.

Во втором круге хозяином матча будет уже «Барселона» - поединок пойдёт в рамках 35-го тура, базовым днём которого является 11 мая. Учитывая близость финиша сезона, не исключено, что майское «эль класико» будет ключевым в борьбе чемпионский за титул.

Напомним, что действующим чемпионом Испании является «Реал».