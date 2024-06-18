Месси назвал игрока «Реала», на которого злился больше всего - это не Роналду

Форвард сборной Аргентины и «Интер Майами» Лионель Месси назвал игрока, на которого больше всего злился во время матчей.

«У меня было много конфликтных ситуаций с Серхио Рамосом. Это тот футболист, на которого я злился больше всего. Однако спустя время мы стали товарищами по команде, хотя в «эль класико» постоянно ругались. Эти противостояния были очень напряженными», - передает слова 36-летнего аргентинца AS.

Напомним, что Месси долгое время выступал за каталонскую «Барселону», а Рамос защищал цвета мадридского «Реала». Затем аргентинец и испанец вместе поиграли во французском «ПСЖ».

В клуб Месси может перейти обладатель «Золотого мяча» из «Реала»