Лапорта хочет избавиться от одного из полузащитников «Барселоны»

Президент каталонской «Барселоны» Жоан Лапорта намерен избавитсья от одного из полузащитников команды. По информации от The Athletic, глава «сине-гранатовых» хочет продать опорного хавбека Ориоля Ромеу, который перебрался в «Барселону» прошлым летом из «Жироны» за 3,40 миллионов евро.

Ромеу не смог заиграть в новой команде, хотя начинал сезон в качестве основного. Ориоля приглашали на замену Серхио Бускетсу, но бывший полузащитник лондонского «Челси» не смог оправдать ожидания.

У Ромеу есть контракт до 2026 года, поэтому футболист не спешит уходить. Ранее в возвращении футболиста была заинтересована «Жирона», которая в следующем сезоне сыграет в Лиге чемпионов.