Фелиш хочет остаться в «Барселоне», но есть одна проблема

Нападающий каталонской «Барселоны» Жоау Фелиш хочет остаться в команде на следующий сезон. Футболист чётко дал понять своё желание на встрече с руководством. По информации от The Athletic, даже если «сине-гранатовым» удастся договориться о повторной аренде с мадридским «Атлетико», у клуба не будет возможности зарегистрировать футболиста из-за финансовых проблем.

Подобная проблема у нападающего Витора Роке, за которого «Барселона» заплатила 40 миллионов евро. Игрок готов прервать свой отпуск и начать готовиться к новому сезону уже в ближайшее время. Тем не менее, бразильца могут отдать в аренду, так как возможность его регистрации считается маловероятной.