Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Группа A
Германия 1 3
Швейцария 1 3
Венгрия 1 0
Шотландия 1 0
Группа B
Испания 1 3
Италия 1 3
Албания 1 0
Хорватия 1 0
Группа C
Англия 1 3
Словения 1 1
Дания 1 1
Сербия 1 0
Группа D
Нидерланды 1 3
Франция 1 3
Польша 1 0
Австрия 1 0
Группа E
Румыния 1 3
Словакия 1 3
Бельгия 1 0
Украина 1 0
Группа F
Турция 0 0
Грузия 0 0
Португалия 0 0
Чехия 0 0
Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» не вернёт Кепу, если Лунин покинет команду

18 Июня 2024 • 10:17 Комментировать

Мадридский «Реал» вынес вердикт по будущему голкипера Кепы Аррисабалаги, у которого истёк срок аренды. По информации от журналиста Марио Кортеханы, «королевский клуб» не станет выкупать Кепу на постоянной основе из лондонского «Челси», даже если Андрей Лунин покинет команду этим летом.

Напомним, Кепа начинал минувший сезон в статусе основного голкипера «Реала», но осенью проиграл конкуренцию Андрею Лунину и редко выходил на поле. Несмотря на возвращение в «Челси», Аррисабалага вряд ли останется в Лондоне и с большой долей вероятности продолжит карьеру в другом клубе.

Год назад Кепа мог перебраться в мюнхенскую «Баварию», но выбрал вариант с мадридским «Реалом».

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Челси Андрей Лунин Кепа Аррисабалага трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Головин назвал топ-клубы, ради которых готов покинуть «Монако» В сборной Португалии ввели запрет в отношении Роналду на Евро-2024 Назван лучший испанский футболист в истории: Касильяс – третий, Рауль – седьмой Тренировка Роналду в сборной Португалии вынужденно прерывалась Ямаль назвал лучшего футболиста в истории Евро: Модрич занял третье место, Анри - шестой Зидан вернётся в «Реал» 16 июля - названа причина Чернов посоветовал Зиньковскому закусывать, когда тот выдвинул себя в капитаны «Спартака» Ровно 10 лет назад фанаты смеялись над Роналду – вспоминаем тот момент Карвахаль: Хотел сохранить футболку, но не смог отказать Модричу Роналду лишили важного статуса в сборной Португалии
Назван лучший испанский футболист в истории: Касильяс – третий, Рауль – седьмой Президент «Барселоны»: «Мы лучшие в мире, у нас 48 побед в Лиге чемпионов» Ошибки в обороне, промахи в атаке: сборная Украины начала Евро с 0:3 от Румынии Самый скучный матч Евро-2024: кивок Беллингема принёс Англии минимальную победу над Сербией Модрич уже не тот? Сборная Испании за тайм разгромила команду Хорватии Роналду назвал совершенного футболиста - это не Месси Стало известно, как игроки «Манчестер Юнайтед» отреагировали на решение оставить тен Хага Анчелотти хотят отправить в тюрьму на пять лет УЕФА ввёл запрет на флаги России Немецкие тинейджеры уничтожили Шотландию: сборная Германии домашний Евро начала феерической победой
Спортивные новости
«Бостон» обыграл «Даллас» и стал чемпионом НБА Самсонова выиграла травяной турнир в Хертогенбосе Терещенко - о замене Бобровского в матче с «Эдмонтоном»: «Это никак на него не повлияет. Он психологически устойчивый парень» «Просто у них залетело всё»: Терещенко высказался о крупной победе «Эдмонтона» над «Флоридой» «Эдмонтон» разгромил «Флориду» в четвёртом матче финальной серии Кубка Стэнли Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 18 Июня
10:17 · Испания. Ла Лига
«Реал» не вернёт Кепу, если Лунин покинет команду
09:32 · Испания. Ла Лига
Лунин дал ответ по будущему в «Реале»
17 Июня
23:41 · Англия. Премьер-лига
Гринвуд договорился о контракте с новым клубом
23:35 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» отказалась продавать игрока «Манчестер Юнайтед»
23:24 · Испания. Ла Лига
Роналду работает над трансфером большой звезды – известно имя
22:41 · Испания. Ла Лига
Модрич или Кроос: Беллингем ответил на вопрос, кто лучше 1
22:16 · Испания. Ла Лига
Новичок «Реала» заинтриговал спортивный мир
18:31 · Испания. Ла Лига
«Порту» предложит 15 млн евро за игрока «Барселоны»
17:50 · Испания. Ла Лига
Хуммельс может удивить выбором клуба
16:46 · Испания. Ла Лига
«Севилья» объявила о трансфере экс-игрока ЦСКА официально
15:49 · Англия. Премьер-лига
«Атлетико» начал переговоры по полузащитнику «Челси»
15:09 · Испания. Ла Лига
«Севилья» объявила об уходе Рамоса 1 официально
14:39 · Испания. Ла Лига
Бывший игрок «Реала» спас тонущих людей на Мальдивах 1
12:21 · Германия. Бундеслига
«Атлетико» хочет подписать игрока «Байера» в оборону слухи
11:35 · Испания. Ла Лига
Назван клуб, в который может уйти нападающий «Барселоны» Витор Роке
Все новости
Рекомендуем