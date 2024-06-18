«Реал» не вернёт Кепу, если Лунин покинет команду

Мадридский «Реал» вынес вердикт по будущему голкипера Кепы Аррисабалаги, у которого истёк срок аренды. По информации от журналиста Марио Кортеханы, «королевский клуб» не станет выкупать Кепу на постоянной основе из лондонского «Челси», даже если Андрей Лунин покинет команду этим летом.

Напомним, Кепа начинал минувший сезон в статусе основного голкипера «Реала», но осенью проиграл конкуренцию Андрею Лунину и редко выходил на поле. Несмотря на возвращение в «Челси», Аррисабалага вряд ли останется в Лондоне и с большой долей вероятности продолжит карьеру в другом клубе.

Год назад Кепа мог перебраться в мюнхенскую «Баварию», но выбрал вариант с мадридским «Реалом».