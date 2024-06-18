Лунин дал ответ по будущему в «Реале»

Голкипер мадридского «Реала» и сборной Украины Андрей Лунин высказался насчет своего будущего в «королевском» клубе.
«Хочу ли продолжить карьеру в «Реале»? Я сейчас нахожусь в расположении сборной Украины, все мои мысли сконцентрированы на ней. Для другого у меня есть агент. В жизни никогда не знаешь, что будет дальше. Но я бы хотел остаться», - передает слова Лунина AS.
В минувшем сезоне Андрей принял участие в 31 поединке за мадридскую команду. Вратарь в 12 встречах сохранил свои владения на замке. Срок действующего трудового договора между сторонами истекает летом 2025 года.
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