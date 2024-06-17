Роналду работает над трансфером большой звезды – известно имя

«Аль-Наср» настроен продолжать усиливать состав за счёт своих широких финансовых возможностей. Как сообщает на своих страницах издание AS, саудовский клуб хочет подписать звёздного защитника – Серхио Рамоса.

По данным источника, над трансфером 38-летнего Рамоса работает нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду, который долгие годы делил с защитником одну раздевалку в «Реале». Работает над сделкой и другой бывший игрок «Реала» - Фернандо Йерро, который сейчас в «Аль-Насре» занимает пост спортивного директора.

Ранее было официально объявлено об уходе Серхио Рамоса из «Севильи».