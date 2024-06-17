Модрич или Кроос: Беллингем ответил на вопрос, кто лучше

Полузащитник национальной сборной Англии Джуд Беллингем отвечал на вопросы, сравнивая известных футболистов средней линии поля. Видео было опубликовано на страничках чемпионата Европы – 2024.
- Зидан или Хави?
- Зидан.
- Зидан или Иньеста?
- Зидан.
- Зидан или Модрич.
- Модрич.
- Модрич или Кроос?
- Это все равно, как попросить выбрать между мамой и папой. Это невозможно. Я выбираю обоих.
Напомним, что в первом матче на чемпионате Европы сборная Англии обыграла Сербию со счётом 1:0. Автором единственного гола стал именно Джуд Беллингем. Во второй игре на турнире будут соперником англичан будут датчане.
Бан пользователя