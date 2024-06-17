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Чемпионат Испании. Ла Лига

Модрич или Кроос: Беллингем ответил на вопрос, кто лучше

17 Июня 2024 • 22:41 Комментировать (1)

Полузащитник национальной сборной Англии Джуд Беллингем отвечал на вопросы, сравнивая известных футболистов средней линии поля. Видео было опубликовано на страничках чемпионата Европы – 2024.

- Зидан или Хави?

- Зидан.

- Зидан или Иньеста?

- Зидан.

- Зидан или Модрич.

- Модрич.

- Модрич или Кроос?

- Это все равно, как попросить выбрать между мамой и папой. Это невозможно. Я выбираю обоих.

Напомним, что в первом матче на чемпионате Европы сборная Англии обыграла Сербию со счётом 1:0. Автором единственного гола стал именно Джуд Беллингем. Во второй игре на турнире будут соперником англичан будут датчане.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Андрес Иньеста Хави Эрнандес Лука Модрич Тони Кроос Джуд Беллингем ещё теги
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euro foot
17 Июня 2024 в 23:14
лиз...)
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