Модрич или Кроос: Беллингем ответил на вопрос, кто лучше

Полузащитник национальной сборной Англии Джуд Беллингем отвечал на вопросы, сравнивая известных футболистов средней линии поля. Видео было опубликовано на страничках чемпионата Европы – 2024.

- Зидан или Хави?

- Зидан.

- Зидан или Иньеста?

- Зидан.

- Зидан или Модрич.

- Модрич.

- Модрич или Кроос?

- Это все равно, как попросить выбрать между мамой и папой. Это невозможно. Я выбираю обоих.

Напомним, что в первом матче на чемпионате Европы сборная Англии обыграла Сербию со счётом 1:0. Автором единственного гола стал именно Джуд Беллингем. Во второй игре на турнире будут соперником англичан будут датчане.