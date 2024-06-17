Новичок «Реала» заинтриговал спортивный мир

В летнее трансферное окно талантливый нападающий Эндрик перейдёт из «Палмейраса» в мадридский «Реал». Об этом трансфере было объявлено уже достаточно давно. В понедельник 17-летний футболист сделал в социальных сетях публикацию, которой заинтриговал многих.

«Я не знаю, готовы ли вы к этому. 20 июня я буду на ESPN, чтобы рассказать вам новости, которые потрясут мир спорта», - написал Эндрик.

Как известно, Эндрик перейдёт в «Реал» тогда, когда ему исполнится 18 лет – 21 июля. Отметим, что форвард провёл уже шесть матчей за национальную сборную Бразилии, в которых записал на свой счёт три гола.