«Порту» предложит 15 млн евро за игрока «Барселоны»

Талантливый защитник «Барселоны» Микаил Файе интересен «Порту». Как сообщает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, на этой неделе «драконы» проведут переговоры с «сине-гранатовыми» и предложат за 19-летнего Файе около 15 миллионов евро.

В то же время отмечается, что «Барселона» будет настаивать на включении в договор пункта о возможности обратного выкупа.

Стоит отметить, что Микаил Файе за первую команду «Барселоны» пока что не играл. При этом молодой сенегалец провёл больше 30 игр за вторую команду «сине-гранатовых». Портал Transfermarkt оценивает игрока в 5 миллионов евро.