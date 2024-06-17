Хуммельс может удивить выбором клуба

Недавно было объявлено об уходе Матса Хуммельса из дортмундской «Боруссии», которой он отдал много лет футбольной карьеры. Немецкий защитник может продолжить карьеру в Испании. Так, следующим клубом Хуммельса может стать «Мальорка». Об этом на своих страницах рассказывает Mallorca Zeitung.

У Хуммельса на Мальорке есть дом, что может поспособствовать его трансферу в одноимённый клуб. Отмечается, что 35-летний футболист ради подписания контракта с «Мальоркой» даже готов пойти на сокращение заработной платы.

Отметим, что в последнем чемпионате Испании «Мальорка» заняла 15-е место.