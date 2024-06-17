«Севилья» официально объявила о трансфере бывшего игрока ЦСКА. В андалузский клуб перебрался нападающий Чидера Эджуке. 26-летний нигериец стал первым летним новичком «Севильи».

Эджуке перешёл в «Севилью» бесплатно в качестве свободного агента после истечения контракта с ЦСКА. Два последних сезона нападающий провёл в арендах – в немецкой «Герте» и бельгийском «Антверпене».

Об условиях контракта с Эджуке «Севилья» в пресс-релизе ничего не рассказывает.

Отметим, что в сезоне 2023/2024 Чидера Эджуке провёл 39 матчей, в которых забил пять голов и отдал шесть голевых передач на партнёров.