Защитник Серхио Рамос сообщил «Севилье» о том, что он не останется в клубе. Соответствующее объявление сделала пресс-служба андалузцев. Во вторник утром в пресс-зале домашнего стадиона «Севильи» пройдёт прощальная конференция 38-летнего Рамоса.

«Клуб «Севилья» хотел бы поблагодарить Серхио Рамоса за преданность делу, лидерство и максимальную самоотдачу, которую он проявил в этом сезоне. Желаем ему удачи в его следующем профессиональном вызове», - говорится на сайте «Севильи».

Серхио Рамос является воспитанником «Севильи». Прошлым летом защитник вернулся в клуб, откуда уходил в «Реал» в далёком 2005 году.