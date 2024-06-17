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Чемпионат Испании. Ла Лига

Террористы планировали стрелять в игроков «Реала»

17 Июня 2024 • 14:50 Комментировать

Гражданская гвардия Испании раскрыла центр, связанный с террористической организацией ИГИЛ*. Как сообщает El Confidencial, в ходе расследования выяснилось, что членам этой ячейки отдавались приказы по осуществлению терактов в Мадриде.

Так, один из террористов должен был подойти в зоне, близкой к месту прибытия игроков «Реала» на стадион. Террорист должен был стрелять в футболистов мадридской команды.

Другому человеку приказывали отвлечь охрану на стадионе «Сантьяго Бернабеу» самодельным взрывным устройством, после чего стрелять в болельщиков.

Девять членов ячейки были задержаны. В ходе расследования Гражданская гвардия сотрудничала с Интерполом, ФБР и властями ряда стран.

*ИГИЛ включён Минюстом России в перечень организаций и физлиц, причастных к терроризму и экстремистской деятельности.

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Реал Мадрид Сантьяго Бернабеу
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