Террористы планировали стрелять в игроков «Реала»

Гражданская гвардия Испании раскрыла центр, связанный с террористической организацией ИГИЛ*. Как сообщает El Confidencial, в ходе расследования выяснилось, что членам этой ячейки отдавались приказы по осуществлению терактов в Мадриде.

Так, один из террористов должен был подойти в зоне, близкой к месту прибытия игроков «Реала» на стадион. Террорист должен был стрелять в футболистов мадридской команды.

Другому человеку приказывали отвлечь охрану на стадионе «Сантьяго Бернабеу» самодельным взрывным устройством, после чего стрелять в болельщиков.

Девять членов ячейки были задержаны. В ходе расследования Гражданская гвардия сотрудничала с Интерполом, ФБР и властями ряда стран.

*ИГИЛ включён Минюстом России в перечень организаций и физлиц, причастных к терроризму и экстремистской деятельности.