Бывший игрок «Реала» спас тонущих людей на Мальдивах

Бывший футболист «Реала» совершил подвиг. Серхио Аррибас отдыхал в бассейне на Мальдивах вместе со своей второй половинкой. Пара услышала крики людей, которые, похоже, тонули в открытой воде рядом с частной территорией. Аррибас тут же отправился за спасательным кругом. Взяв спасательное средство в руки, футболист скатился в открытую воду на горке. Дальше Аррибас помог людям выбраться из воды.

Прошлым летом Серхио Аррибас перешёл из «Реала» в «Альмерию». В 36 матчах сезона 2023/2024 атакующий полузащитник записал на свой счёт девять голов и пять результативных передач на партнёров.