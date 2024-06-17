Назван клуб, в который может уйти нападающий «Барселоны» Витор Роке

Нападающий каталонской «Барселоны» Витор Роке может покинуть клуб и перебраться в другой чемпионат. Об этом сообщается на страницах портала Todofichajes.

Как стало известно журналистам, в услугах 19-летнего бразильского футболиста заинтересован «Порту». Потенциальный трансфер Роке оценивается в 30 миллионов евро. Витор присоединился к «Барселоне» в январе текущего года, но не стал игроком основного состава. Его контракт рассчитан до середины 2031-го.

В минувшем сезоне чемпионата Испании нападающий провел 14 поединков. На счету бразильского форварда два забитых мяча.