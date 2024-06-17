«Реал» скоро начнёт переговоры с Карвахалем по новому контракту

Мадридский «Реал» хочет наградить своего правого защитника Даниэля Карвахаля новым контрактом. По информации от журналиста Фабрицио Романо, руководство «королевского клуба» намерено вскоре начать переговоры по новому соглашению с испанским фуллбеком.

Источник сообщает, что в «Реале» очень довольны выступлениями Карвахаля в прошлом сезоне. Также в руководстве ценят преданность, которую демонстрирует опытный защитник.

Действующий контракт 32-летнего Карвахаля истекает следующим летом, поэтому руководство «Реала» хочет поскорее договориться с футболистом. Даниэль с 2014 года выиграл 6 титулов Лиги чемпионов в составе «королевского клуба».